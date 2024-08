Tote Fische bei Spaichingen: Gärreste aus Biogasanlage verunreinigen die Prim

1 Gärreste aus einer Biogasanlage sind in einen Fluss gelangt. Foto: Jan Woitas/dpa

Gärreste aus einer Biogasanlage sind in einen Fluss gelangt, mehrere tote Fische treiben daraufhin im Wasser. Nun hat die Polizei einen ersten Verdacht.









Durch einen Bedienfehler in einer Biogasanlage sind mehrere Hundert Liter Gärreste in den kleinen Fluss Prim gelangt. Der Nebenfluss des Neckars wurde am Freitag über eine Strecke von rund eineinhalb Kilometer verunreinigt, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fische seien den Angaben zufolge bereits in dem Gewässer bei Spaichingen (Kreis Tuttlingen) verendet.