1 Dieser Weg wird laut eines Bürgers nicht selten von Autofahrern genutzt – obwohl er für den öffentlichen Verkehr nicht freigegeben ist. Foto: privat

Feuersalamander gelten als „besonders geschützt“. In Oberndorf werden sie an einer Stelle allerdings nach Beobachtung eines Bürgers regelmäßig überfahren. Das Brisante: Eigentlich dürfen Autos an dieser Stelle gar nicht fahren.









„Ich bitte Sie innigst die Waldschranke schließen zu lassen“, wendet sich der Bürger in einer E-Mail an den Oberndorfer Bürgermeister Matthias Winter und setzt uns in diesem Zuge über seine Sorge ebenfalls in Kenntnis.