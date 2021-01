Tote Europa-Park-Artistin Prozess geplatzt: Angeklagter Ex-Freund ist in Kuba

Leiche in Kunststoffsack gesteckt?

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, seine damalige Freundin Ende April 2019 in einem gemeinsam genutzten Wohnwagen auf einem Platz des Europa-Parks in Rust bei Freiburg umgebracht zu haben. Danach soll er die Leiche in einen Kunststoffsack gesteckt, diesen beschwert und in den Altrhein geworfen haben. Erst knapp drei Wochen später hatten Angler den Sack samt Leichnam gefunden. Das Artisten-Paar hatte laut Staatsanwaltschaft in Deutschlands größtem Freizeitpark gearbeitet. Die Tote war zudem nach Angaben des TV-Senders RTL im Jahr 2010 in der Show "Das Supertalent" aufgetreten.