Tote Bodensee-Segler: Verunglückte Familienväter sind aus Albstadt

1 Mit einem Großaufgebot an Schiffen haben Polizei, Feuerwehr und DLRG am Freitag und Samstag nach den beiden vermissten Seglern aus Albstadt gesucht. Foto: dpa/Raphael Rohner

Nicht vermeldet, aber bestätigt hat die Staatsanwaltschaft Konstanz auf Anfrage unserer Redaktion, dass der 38- und der 39-Jährige, die auf dem Weg zu einer Regatta auf dem Bodensee ums Leben gekommen sind, in Albstadt gewohnt hatten.









Die Segler, die am Freitag vergangener Woche auf dem Bodensee tödlich verunglückt sind, haben in Albstadt gewohnt. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Konstanz nun auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Zunächst hatte die Behörde nur berichtet, dass der 38- und der 39-Jährige – ein britischer und ein deutscher Staatsbürger – im Zollernalbkreis zu Hause waren.