Tote bei Massenpanik in Delhi: Mindestens 18 Tote bei Massenpanik auf Bahnhof in Neu-Delhi

Mindestens 18 Tote bei Massenpanik auf Bahnhof in Neu-Delhi

1 Auf dem Bahnhof von Neu-Delhi herrschte dichtes Gedränge, als es zu der Massenpanik gekommen war. Foto: UNI/Handout/Xinhua/dpa

Zum Kumbh-Mela-Festival im nordindischen Prayagraj strömen Millionen von Menschen. Erneut kommt es wegen des weltweit größten Pilgerfests zu einem Unglück mit mehreren Toten.









Neu-Delhi - Bei einer Massenpanik auf einem Bahnhof in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Zudem wurden nach Angaben der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft mehr als ein Dutzend Menschen verletzt. Wegen des großen Andrangs von Reisenden auf dem Weg zum weltweit größten Pilgerfest Maha Kumbh Mela in der etwa 670 Kilometer entfernten Stadt Prayagraj sei der Bahnhof stark überfüllt gewesen, sagte der Sprecher der zuständigen Zone Nord der indischen Eisenbahn, Himanshu Upadhyay, dem öffentlichen Rundfunksender All India Radio News. Indische Medien berichteten von chaotischen Szenen auf dem Bahnhof.