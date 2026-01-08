Demonstrationen in Teheran: Trump droht Iran mit harter Strafe bei Tötung von Protestlern

1 Donald Trump droht der iranischen Regierung (Archivbild). Foto: IMAGO/ABACAPRESS/IMAGO/Pool/ABACA Seit elf Tagen erschüttern neue Demonstrationen den Iran. US-Präsident Trump solidarisierte sich bereits vor einigen Tagen mit den Protestlern. Nun legt er nach.







US-Präsident Donald Trump hat die Staatsführung in Teheran vor der Tötung von Demonstranten gewarnt. „Ich habe ihnen mitgeteilt, dass wir sie hart bestrafen werden, falls sie anfangen, Menschen zu töten, was sie während ihrer Unruhen, die ja häufig vorkommen, gerne tun“, sagte er in einer am Donnerstag veröffentlichten Folge des Podcasts „The Hugh Hewitt Show“. Die US-Regierung verfolge die Situation aufmerksam. Trump lobte die Iraner als „mutige Menschen“. Unklar war zunächst, wann das Gespräch aufgezeichnet wurde.