Drei Wochen lang galt eine junge Frau aus Bad Teinach-Zavelstein als vermisst. Vergangene Woche wurde in einem Waldstück im Stadtgebiet ihre Leiche gefunden. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft bestätigte nun, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen.