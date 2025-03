Landgericht Rottweil Urteil im Missbrauchsprozess – Lehrer muss siebeneinhalb Jahre in Haft

Er hat einen kleinen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht, in Freibädern im Kreis Rottweil nackte Kinder in der Dusche gefilmt, Zehntausende Kinderpornos gehortet. Jetzt muss ein 43-jähriger Lehrer sieben Jahre und sechs Monate in Haft.