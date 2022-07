1 Am Samstagabend hat sich ein Polizeiauto in Seelbach aus noch ungeklärten Gründen überschlagen. Foto: Symbolfoto: Bockwoldt

Aus noch ungeklärten Gründen hat sich am Samstagabend ein Polizeiauto in Seelbach überschlagen. Es entstand ein Schaden von 40. 000 Euro, die Polizisten konnten ihren Dienst nach einer kurzen Kontrolle im Krankenhaus fortsetzen.















Seelbach – Im Rahmen einer Einsatzfahrt hat sich am Samstagabend ein Streifenwagen des Polizeireviers Lahr überschlagen. Der Mercedes war auf einem Verbindungsweg zwischen der B415 und der "Alte Landstraße" unter "Einsatz von Sonder- und Wegerechten unterwegs", als der Fahrer unter noch nicht abschließend geklärten Gründen gegen 20.30 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Das Auto geriet von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bevor er wieder auf den Rädern zum Stillstand kam. Die beiden Polizisten wurden durch alarmierte Helfer des Rettungsdienstes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, konnten ihren Dienst im Anschluss aber fortsetzen, so die Polizei in einer Mitteilung. An dem Streifenwagen entstand ein Totalschaden von rund 40 000 Euro.