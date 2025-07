Totalschaden an beiden Autos: 37.000 Euro Schaden nach Unfall in Rottenburg

1 Bei dem Unfall sind 37.000 Euro Schaden entstanden. (Symbolfoto) Foto: Nemanja Petronje/ Shutterstock Noch ungeklärt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den eine 35-Jährige am Dienstagnachmittag auf der Stehelinstraße in Rottenburg verursacht hat.







Die Frau war gegen 17 Uhr mit ihrem VW Tiguan auf der Stehelinstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei kam sie mit ihrem Wagen so weit nach links, dass sie frontal gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Seat Leon krachte. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Seat um zwei Fahrzeuglängen nach hinten verschoben wurde.