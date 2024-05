1 Die Polizei geht von einem Totalschaden des Autos in Höhe von 15.000 Euro aus. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Ein Unfall ist am Montagabend von einem 31-Jährigen auf der K 7151 verursacht worden, weil er einem Fuchs auswich.









Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem VW Polo auf der Kreisstraße von Meßstetten in Richtung Albstadt-Lautlingen unterwegs, als nach seinen Angaben in einer langgezogenen, leichten Rechtskurve plötzlich ein Fuchs von rechts nach links die Fahrbahn querte. Beim Ausweichen verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte er zunächst in die Leitplanken, bevor sich der Polo überschlug und mehrere Meter abseits der Fahrbahn im Graben liegen blieb.