Nicht nur für mehrere Profis des VfB Stuttgart geht es im Juni mit ihren Nationalteams auf Reisen – auch ein Mitglied des Trainerstabs ist bei den anstehenden Länderspielen im Einsatz. Torwarttrainer Steffen Krebs wird in den kommenden beiden Qualifikationsspielen zur EM 2024 die Keeper der türkischen Nationalmannschaft betreuen. Diese Aufgabe hatte zuletzt Michael Rechner übernommen, der nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern die Doppelrolle aber aufgab.

Beim VfB ruht in den kommenden Wochen der Trainingsbetrieb der Profis, weshalb der Verein Krebs für die beiden Qualifikationsspiele am 16. Juni auswärts gegen Lettland und am 19. Juni zuhause gegen Wales abstellte. Ob der 40-Jährige auch darüber hinaus für die Türken um deren deutschen Nationaltrainer Stefan Kuntz tätig sein wird, steht noch nicht fest. Dass er seinen Job beim VfB aufgibt, steht aber nicht zur Debatte – möglich wäre allenfalls eine Doppelrolle, wie sie zuletzt Rechner in seiner Zeit als TSG-Torwarttrainer innegehabt hatte.

Krebs war vor zwei Jahren zum VfB zurückgekehrt, wo er bereits als Jugend-Torwarttrainer gearbeitet hatte. Dazwischen war der gebürtige Bad Cannstatter für die TSG Hoffenheim II und Borussia Mönchengladbach tätig.