Torwartfrage noch unbeantwortet: Der VfB Bösingen hofft auf den Start einer Serie

Nach zwei unglücklichen Spielen zuletzt, peilt der VfB gegen abstiegsbedrohte Albstädter einen Heimsieg an. Unklar ist noch, wer bei Bösingen am Sonntagnachmittag im Tor stehen wird.

VfB Bösingen - FC 07 Albstadt (Sonntag, 15 Uhr/Vorrunde: 2:1). Mit zehn Punkten Vorsprung geht der VfB in das Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Tabellenelften. Für Trainer Peter Leopold gibt es nach den beiden jüngsten unglücklich verlaufenden Spielen nur ein Ziel: „Endlich wieder ein Heimspiel gewinnen.“ Vor allem mit Blick auf die Mitte April noch anstehende englische Woche mit dem Nachholspiel in Wittendorf (16. April). „Wir haben ja noch sechs Heimspiele und wollen da eine kleine Serie starten. Gegen Empfingen und Zimmern haben trotz der guter Leistungen leider Punkte vier liegen lassen.“

VfB-Personalien

Hinter dem angeschlagenen Stammkeeper Ron Armbruster steht noch ein Fragezeichen. „Da werden wir jedoch nichts riskieren.“ Da unklar ist, wie lange oder ob überhaupt Ersatzmann Patrick Knöpfle nach seiner roten Karte in Zimmern gesperrt wird, „hat unser dritter Mann Mike Harter das absolute Vertrauen und steht zwischen den Pfosten, wenn die anderen beiden nicht spielen können“, so Leopold. Zudem trainierte Torjäger Marius Beiter (Rücken) wieder voll mit. Noah Kimmich und Leon Schlosser sammelten unter der Woche Spielpraxis in der Bezirksliga-Mannschaft.

Lesen Sie auch

Der seit Wochen angeschlagene Spieler-Co-Trainer Torsten Müller wartet auf sein Comeback. Sicher ausfallen wird Marvin Schlosser. Ihn plagen Fersenprobleme, die ein Mitwirken am Sonntagnachmittag verhindern.

Der FC 07 Albstadt

„Sie sind ein Minimalistenteam und schießen wenige Tore und kassieren nicht so viel, was man an den Ergebnissen sieht“, verweist Leopold auf das Torverhältnis von 24:26 (viertbeste Ligaabwehr) mit dennoch 24 Zählern.

Bei Partien mit Bösinger Beteiligung (40:31) fielen fast 30 Prozent mehr Treffer. „Albstadt braucht jeden Punkt. um von den Abstiegsplätzen fern zu bleiben. Wir wissen wie schwer sie zu knacken sind, das Hinspiel entschieden wir erst spät für uns.“

In den vergangenen beiden Partien hat der FCA kein Tor erzielt (0:1, 0:2). Spielertrainer Abdussamed Akbaba setzte auf eine kompakte Defensive. Mit Armin Maier hat er einen Ex-Profi in seinen Reihen, der früher in Singapur Erfahrungen sammelte.