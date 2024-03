1 Gegen das Topteam aus Auggen hat sich der SC Lahr (hier Daniel Monga am Ball) im November sehr gut geschlagen und 3:0 gewonnen. Mit der U 21 des FC 08 Villingen gastiert nun allerdings der Spitzenreiter an der Dammenmühle. Foto: Künstle

Vor dem Spiel gegen die U 21 vom FC 08 Villingen ist beim SC Lahr noch nicht klar, ob Stammkeeper Jona Leptig rechtzeitig fit wird. Gegen den Spitzenreiter könnte Tobias Eismann erneut das Tor hüten.









Link kopiert



Verbandsliga: SC Lahr - FC 08 Villingen U 21 (Samstag, 15.30 Uhr). Kann Jona Leptig spielen oder nicht? Diese Frage konnte Sascha Schröder, Trainer des SC Lahr, am Donnerstagabend noch nicht beantworten. „Sein Fuß fühlt sich von Tag zu Tag besser an. Wir hoffen daher, dass er nichts ernsteres hat. Heute abend ist allerdings erst der MRT-Termin. Ob er spielen kann, wissen wir womöglich erst Freitagabend“, so Schröder im Gespräch mit unser Redaktion.