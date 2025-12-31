Torwart verlässt Team: Dennis Klose verabschiedet sich von der TSG Balingen

Dennis Klose hat mit einem Post auf Instagram seinen Abschied von der TSG Balingen verkündet. Wie sein nächster Karriereschritt aussehen wird, lässt der 30-jährige Keeper noch offen.
„Nach einer intensiven und besonderen Zeit heißt es für mich Abschied nehmen.“ Mit diesen Worten beginnt der Instagram-Post von TSG-Torhüter Dennis Klose. „Die gemeinsame Zeit mit der TSG Balingen werde ich immer in sehr guter Erinnerung behalten, vor allem die unglaubliche Unterstützung und Wertschätzung der Fans haben diese Zeit für mich sehr besonders gemacht“, führt der 30-Jährige in seinem digitalen Abschiedsbrief an den Regionalligisten weiter aus.