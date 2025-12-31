Torwart verlässt Team: Dennis Klose verabschiedet sich von der TSG Balingen

Dennis Klose hat mit einem Post auf Instagram seinen Abschied von der TSG Balingen verkündet. Wie sein nächster Karriereschritt aussehen wird, lässt der 30-jährige Keeper noch offen.

„Nach einer intensiven und besonderen Zeit heißt es für mich Abschied nehmen.“ Mit diesen Worten beginnt der Instagram-Post von TSG-Torhüter Dennis Klose. „Die gemeinsame Zeit mit der TSG Balingen werde ich immer in sehr guter Erinnerung behalten, vor allem die unglaubliche Unterstützung und Wertschätzung der Fans haben diese Zeit für mich sehr besonders gemacht“, führt der 30-Jährige in seinem digitalen Abschiedsbrief an den Regionalligisten weiter aus.

In der Folge lässt Klose, der im Sommer 2024 vom FC 08 Villingen zu den Eyachstädtern wechselte, einige der schönsten Momente seiner Zeit in Balingen Revue passieren: „Ich durfte hier nicht nur sportlich viel erleben, sondern auch viele tolle Menschen kennenlernen, für die ich sehr dankbar bin und die ich nicht vergessen werde. Gemeinsam konnten wir schöne Erfolge feiern – der Aufstieg in die Regionalliga, das Finale im württembergischen Pokal und Spiele wie auf dem Betzenberg gegen den 1. FC Kaiserslautern waren echte Highlights, an die ich mich immer gerne erinnern werde.“

In dieser Saison verdrängt

Klose stand zu Beginn der Saison noch für die TSG als Nummer 1 zwischen den Pfosten - an den ersten vier Regionalliga-Spieltagen sowie in zwei Partien im wfv-Pokal. Sein letzter Einsatz war jedoch am 23. August im Heimspiel gegen den FC 08 Homburg. Daraufhin wurde Klose als Balinger Rückhalt abgelöst - zunächst von Louis Potye und inzwischen von dem im September unter Vertrag genommenen Elvin Kovac. Insgesamt stand der Keeper, der in der Jugend sowohl für den VfB Stuttgart als auch für den SC Freiburg auflief, in 44 Pflichtspielen im Tor der TSG.

Wie seine fußballerische Laufbahn nun fortgesetzt wird, lässt der 30-Jährige in seinem Post noch offen. Er schreibt nur: „Nun ist es für mich an der Zeit, mich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen.“