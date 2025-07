Bis 2019 spielte er beim SV Zimmern, nun trainiert er mit Grifo und Co. Kilian Katz ist derzeit mit dem Bundesliga-Team des SC Freiburg im Trainingslager in Schruns.

Es sind aufregende Wochen für Kilian Katz. Denn der Torwart, der 2019 vom SC-Kooperationsverein SV Zimmern in die U14 des SC Freiburg wechselte, steht derzeit regelmäßig mit den Profis des SC Freiburg auf dem Trainingsplatz.

In der Vorsaison spielte der gebürtige Tuttlinger noch mit der U19 der Breisgauer in der Nachwuchs-Bundesliga. Zur neuen Saison gehört er nun dem Regionalliga-Kader in der U23 an.

Damit ist Katz einer von acht Freiburger Fußballschülern, die zur neuen Saison den Sprung in die zweite Mannschaft geschafft haben und nun fest zum Kader des Regionalliga-Teams gehören. Derzeit jedoch befindet sich der 19-Jährige Keeper noch mit der Profi-Mannschaft im Trainingslager im österreichischen Schruns, schnuppert dort Profi-Luft und steht mit Grifo, Doan und Co. auf dem Trainingsplatz.

Atubolu steigt am Samstag wieder ins Training ein

Der Grund: Die etatmäßige Nummer eins des SC Freiburg, Noah Atubolu, steigt nach der U21-Europameisterschaft erst am Samstag (19. Juli) wieder ins Training ein. Katz komplettiert damit das Torhüter-Trio und trainiert in Österreich gemeinsam mit Florian Müller und Jannik Huth.

Bereits beim Trainingsauftakt im Europa-Park-Stadion am 6. Juli – vor gut 3000 Fans auf der Gegengerade – war Katz mit dabei. Auf Dauer dürfte seine Teilnahme am Profi-Training jedoch nicht sein. Er ergänze „in den ersten Tagen die Trainingsgruppe“, heißt es auf der Homepage des SC Freiburg. Wenn also Atubolu wieder komplett ins Mannschaftstraining einsteigt, wird Katz wohl wieder zurück nach Freiburg fahren.

Denn während die Profis noch bis zum 25. Juli in Österreich weilen, kehrt die U23 am Samstag, 19. Juli, bereits wieder aus ihrem Trainingslager zurück und bereitet sich danach in Freiburg weiter auf die Saison in der Regionalliga Südwest vor, die schon am ersten August-Wochenende beginnt.

Welche Rolle Katz, der in der vergangenen U19-Saison 24 Pflichtspiele absolvierte, spielen wird, ist offen. Bei der U23 war Jaaso Jantunen in der Vorsaison der Schlussmann mit der meisten Spielzeit. Und auch in dieser Runde steht der 20-jährige Finne im Kader der U23 des SC Freiburg.

Gute Voraussetzungen für einen Fußball-Torwart

Mit einer Größe von 1,90 Metern besitzt Katz, der damals vom SV Spaichingen zum SC-Kooperationspartner SV Zimmern wechselte, Gardemaß für einen Fußballtorwart. Er habe das Potenzial, seinen „Weg in Freiburg erfolgreich zu gestalten“, sagte der damalige Zimmerner Kooperationstrainer Manuel Koller zu Katz’s Wechsel in die Fußballschule.

Die Erfahrungen aus den Trainingseinheiten mit den Profis dürften dem Ex-Jugendspieler des SV Zimmern dabei sicherlich helfen.