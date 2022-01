3 Bei Olga Bornfleth gibt es keine Torte zweimal. Jede einzelne ist ein Unikat. "Ich will keine Massenproduktion", sagt die 38-Jährige. Foto: Viktor Ivankov

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Sie sind fast zu schade zum Anbeißen: Die zuckersüßen Kreationen von Olga Bornfleth sind wahre Kunstwerke. Jedes auch noch so kleine Detail ist ein Hingucker, mit viel Liebe und Herzblut aus Teig, Fondant und Modellierschokolade geformt. Im Dezember hat die Rottweilerin ihren Traum verwirklicht und die Tortenmanufaktur "Sharli" in der Hochmaiengasse eröffnet.















Link kopiert

Rottweil - Eine reich befüllte Schatzkiste, ein mehrstöckiges Weltall-Modell, ein Vintage-Teddybär samt seiner Höhle – und alles essbar! Was Olga Bornfleth in ihrer Tortenmanufaktur in der Hochmaiengasse 14 in mühevoller Handarbeit kreiert, kann man ruhigen Gewissens als Kunst bezeichnen. Jede Motivtorte erzählt eine Geschichte. Und jede einzelne ist ein Unikat.