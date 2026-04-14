Torsten Sträter erkrankt: „Dummerweise ist es ein Tumor“

Torsten Sträter hatte zuletzt alle Auftritte abgesagt, es wurde über Depressionen spekuliert. Jetzt macht er den wahren Grund öffentlich. Der Komiker hofft auf ein Comeback im Mai.

Der deutsche Komiker und Kabarettist Torsten Sträter hat eine Tumor-Erkrankung öffentlich gemacht. Auf seiner Homepage teilte der 59-Jährige mit. „Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor.“

Darum können die geplanten Auftritte für den Monat April nicht stattfinden und müssten verschoben werden. Bereits im Januar hatte er alle Auftritte bis März abgesagt – damals ohne näher auf die Art der Erkrankung einzugehen, was Spekulationen anheizte. Betroffen war auch eine Show in der Stuttgarter Porsche-Arena, die für den 26. Februar geplant gewesen war.

Tritt Torsten Sträter im Mai in Stuttgart auf?

Sträter zeigt sich guter Dinge, was die Zukunft angeht. „Glücklicherweise befinde ich mich in den Händen überaus fähiger Ärztinnen und Ärzte. Dies führt natürlich dazu, dass ich seit Wochen sehr engmaschig und kompetent behandelt werde, und zwar so intensiv, dass ich kaum die Möglichkeit hätte, meine geliebten Auftritte wahrzunehmen“, schreibt er. Sträter sei zuversichtlich, dass die Situation im Mai schon wieder ganz anders aussehe.

Im April waren ursprünglich noch Auftritte im Europa Park, in Bamberg oder im Circus Krone in München geplant gewesen. Am 21. Mai ist ein Auftritt in der Porsche-Arena in Stuttgart geplant – und fällt damit zeitlich in den Bereich, in dem Sträter hofft, wieder genesen zu sein.

Sträter litt früher an Depressionen, was er auch auf der Bühne immer wieder thematisierte. Diesmal sei seine Erkrankung „rein physischer Natur“, wie er in dem Schreiben betont.