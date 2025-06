Torschützenkönig der Kreisliga A1: 36 Tore und ein neuer Job – Norbert Neumann wird Trainer

1 Norbert Neumann (am Ball) hat in der kommenden Saison neben dem Toreschießen auch eine andere Aufgabe. Foto: Fritsch Mit 36 Toren ist Norbert Neumann Torschützenkönig der Kreisliga A1. Der Stürmer der SG Herzogsweiler-Durrweiler bringt höherklassige Erfahrung mit, musste aber Prioritäten neu ordnen.







Link kopiert



Zum Torjäger in der Kreisliga A1 hat sich Norbert Neumann von der SG Herzogsweiler-Durrweiler in der Saison 2024/25 mit 36 Treffern gekürt. Der 31-Jährige aus Altensteig wird kommende Saison nicht nur wieder auf Torejagd gehen, sondern wird auch Spielertrainer bei seinem Verein. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt er, was diese Saison den Unterschied gemacht hat und warum er kurzzeitig seine Fußballkarriere beendete hatte.