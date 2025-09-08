Toronto Filmfest: Nina Hoss in Ibsen-Neuinterpretation Hedda

Nia DaCostas radikale Neuverfilmung des Klassikers beleuchtet Macht, Begehren und Zerstörung – mit Nina Hoss in einer Schlüsselrolle. Vor der Premiere gab es eine besondere Ehrung für Hoss.
Toronto - Ein Haus, eine Nacht, ein Fest – und ein Strudel aus Intrigen, Begierde und Selbstzerstörung: In Nia DaCostas "Hedda" wird Henrik Ibsens Bühnenklassiker zu einem intensiven Kammerspiel über weibliches Aufbegehren, verdrängte Leidenschaften und gesellschaftliche Zwänge. Das Drama, in dem Nina Hoss eine Schlüsselrolle spielt, hat am späten Sonntagabend (Ortszeit) beim 50. Toronto International Film Festival (TIFF) Premiere gefeiert. Zuvor wurde Hoss beim Filmfest mit dem TIFF Tribute Performer Award ausgezeichnet.