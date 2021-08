1 Torsten Müller und der VfB Bösingen zeigten sich beim 5:1 gegen die SpVgg Holzgerlingen erneut gut in Schuss. Foto: Müller

VfB Bösingen – SpVgg. Holzgerlingen 5:1 (3:1). Zweites Spiel, zweiter Kantersieg – einen besseren Start hätte der VfB Bösingen nicht hinlegen können. Einziges Manko an diesem Tag: Eine Vielzahl von Tormöglichkeiten blieben noch ungenutzt.

Sonst hätte es gegen die Schönbucher durchaus auch einen noch deutlicheren Erfolg geben können. Doch auch so war die SpVgg Holzgerlingen hoffnungslos überfordert und Bösingen löste eine weitere Pflichtaufgabe hoch überlegen. Mit dem perfekten Auftakt: In der 9. Minute traf Torsten Müller zum 1:0. Yannik Spät, der ein starkes Spiel machte, setzte sich zuvor sehr gut durch und legte seinem Teamkollegen mustergültig auf.

Keine vier Minuten später klingelte es erneut im Holzgerlinger Kasten. Diesmal war Torsten Müller mit einer Ecke Vorlagengeber für Kapitän Marius Beiter, der die Hereingabe per Kopfball zum 2:0 im Netz versenkte (13.).

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild

Fast schon ein kleiner Schönheitsfehler war im Nachhinein betrachtet der 2:1-Anschluss der Gäste unter gütiger Mithilfe des VfB. Einen langen Ball erwartete Michael Bantle im Seitenaus. Ein Gästespieler setzte jedoch nach, eroberte den Ball und seinen Querpass drosch Steffen Reichert unhaltbar in den Torwinkel.

Unbeirrt davon beherrschte der VfB Bösingen in der Folge bis zur Halbzeit Ball und Gegner. Vergab allerdings einige gute Möglichkeiten zum dritten Treffer und musste so bis zur 38. Minute Geduld aufbringen. Bei einem prächtigen Umschaltspiel kombinierten sich Spät und Doppelschütze Torsten Müller herrlich zum 3:1-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Der VfB blieb am Drücker, Holzgerlingen war zu schwach, hatte keine Ideen und Durchschlagskraft, um Keeper Maximilian Pfau im Bösinger Kasten ernsthaft gefährlich zu werden. Allerdings versemmelten die Hausherren etliche weitere Gelegenheiten. Oft zu verspielt, nicht konsequent oder zu konzentriert im Abschluss wurde es verpasst, frühzeitig den Sack zuzumachen und auf 5:1 oder 6:1 zu stellen. Zu zwei Treffern reichte es dennoch in der Schlussphase gegen bei der Sommerhitze überforderte Gäste: Auf Zuspiel von Florian Supper belohnte sich Yannik Spät in der 85. Minute mit dem 4:1.

"Wir können mit dem Ergebnis und mit dem Spiel insgesamt zufrieden sein."

Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte in der 89. Minute nach einem Eckball von Razvan-Adrian Dobricean der aufgerückte Niklas Wulle per Kopfball für den 5:1-Endstand, nachdem ihm Silas Lehmann den Ball ebenfalls per Kopf verlängert hatte.

Peter Leopold (VfB Bösingen): "Wir können mit dem Ergebnis und mit dem Spiel insgesamt zufrieden sein. Der Sieg kann oder muss sogar höher ausfallen. Wir waren großzügig mit unseren Chancen. Mir wäre lieber gewesen, wenn wir den Deckel früher zumachen. Holzgerlingen war jedoch zu schwach, um uns gefährlich werden zu können."

VfB Bösingen: Pfau – Wulle, Halder, Schinacher, Mi. Bantle (70. Lehmann), Hezel, Beiter (56. Supper), Ma. Müller, Spät, To. Müller (62. Debrician), Kimmich (70. B. Bantle).

Tore: 1:0 T. Müller (9.), 2:0 Beiter (13.), 2:1 Reichert (23.), 3:1 T. Müller (38.), 4:1 Spät (85.), 5:1 Wulle (89.).

Schiedsrichter: Barih Kurz (Wiernsheim). Zuschauer: 320.