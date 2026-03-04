41 Tore in einer Saison lautet die Rekordmarke von Robert Lewandowski. Bayern-Angreifer Harry Kane sagt, mit welcher Taktik er den Bestwert jagt.
München - Knackt Harry Kane den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski? Darauf wetten möchte der Stürmerstar des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München nicht. "Es sollen lieber andere Leute auf mich wetten. Ich bin sicher in einer guten Position im Moment. Aber wenn man genau auf den Rekord guckt: Lewandowski hat sogar ein paar Spiele verpasst, dafür hat er viele Hattricks erzielt in der Zeit", sagte Kane der "Bild".