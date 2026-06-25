Torjäger Bezirksliga: 28 Treffer, klassischer Hopf-Treffer und Deutschland als WM-Favorit

Der Top-Stürmer verrät, was in dieser Spielrunde anders lief als zuvor und wirft auch einen Blick auf die Fußball-WM-

Raphael Hopf, was bedeutet es Ihnen, bester Torschütze in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison geworden zu sein, und wie fällt Ihre persönliche Bilanz aus?

Der beste Torschütze der Liga zu sein, ist für jeden Stürmer natürlich insgeheim das Ziel. Aber ich glaube, in dieser Saison war es zunächst die oberste Priorität, nicht abzusteigen.

Im Aufstiegsjahr zuvor hatten Sie 47 Tore erzielen können. Sind Sie mit der diesjährigen Ausbeute von 28 Treffern zufrieden?

Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden – groß angepasst habe ich an meiner Spielweise nichts, würde ich sagen. Ich denke, der Hauptunterschied war die Einstellung der Mannschaft. Letztes Jahr haben wir natürlich sehr offensiv gespielt. Dieses Jahr wollten wir hinten zunächst gut stehen und dann Akzente nach vorne setzen.

Was glauben Sie, was sind Ihre fußballerischen Qualitäten? Und was ist ein typischer Raphael-Hopf-Treffer?

Einen klassischen Hopf-Treffer gibt es glaube ich nicht. Ich denke zu meinen Stärken zählt mein Kopfballspiel und die Ballbehauptung.

Unsere Empfehlung für Sie Brüder-Paar beim FC Holzhausen Mit brüderlicher Liebe zurück in die Oberliga Jovan und Vladan Djermanovic konnten den Relegations-Doppelpack mit dem FC Holzhausen und dem FC Hechingen erfolgreich hinter sich bringen.

Als Stürmer ist man in erster Linie auf Vorlagen seiner Mitspieler angewiesen. Kommen Ihre Mitspieler in der Betrachtung manchmal zu kurz?

Klar, als Stürmer ist man auf die Vorlagen der Mitspieler angewiesen. Dass sie in diesem Hinblick zu kurz kommen, würde ich nicht behaupten. Wir spielen seit Jahren zusammen und haben ein sehr gutes Mannschaftsgefüge, da gönnt man es jedem, das Tor zu machen.

Die Fußball-WM in Mexiko, Kanada und den USA ist in vollem Gange. Wie weit kann es für unser Team gehen, und wer sind Ihrer Meinung nach die Favoriten auf den WM-Titel?

Bei dieser WM gibt es bis jetzt, was die Ergebnisse angeht, viele Überraschungen. Ich denke Deutschland kann da im Hinblick auf den Titel eine große Rolle spielen.

Deniz Undav ist mit seinen Toren in aller Munde. Sie sind auch ein typischer Strafraumstürmer. Was können Sie bei ihm abschauen?

Die Effizienz von Undav ist natürlich brutal, wie er die Räume erkennt und dazu seine Kaltschnäuzigkeit. Ich glaube, dass mir seit meinem Kreuzbandriss etwas das Tempo fehlt, um manche Situationen in Tore umzuwandeln.

Aufgrund einer Schambeinverletzung mussten Sie in der vergangenen Saison länger pausieren. Ist diese völlständig auskuriert und wie lange möchten Sie auf diesem Niveau noch spielen? Ist eine Rückkehr zu Ihrem Heimatverein nach Talheim eine Option?

Ja, zum Glück habe ich derzeit absolut keine Probleme mehr mit dem Schambein. Aktuell denke ich von Jahr zu Jahr und schaue, wie ich mich fühle. Ich kenne natürlich immer noch viele Jungs in Talheim – ganz ausschließen kann man das daher nie.

Die Sommerpause ist im Amateurbereich sehr kurz. Bereits Mitte Juli startet bereits die Vorbereitung. Würden Sie sich eine längere Sommerpause wünschen?

Eine etwas längere Pause wäre natürlich auch gut, damit der Körper einmal richtig zur Ruhe kommen kann. Der Antrieb, wieder auf dem Platz zu stehen, kommt bei mir – wie glaube ich bei jedem Spieler – aber ganz von alleine.