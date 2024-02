Torjäger beim VfB Stuttgart II: Wann bekommt Dejan Galjen seine Chance?

1 Dejan Galjen (links) wartet beim VfB Stuttgart weiter auf den Durchbruch. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Dejan Galjen vom VfB Stuttgart II spielt eine herausragende Saison und trifft in der Regionalliga fast nach Belieben. Doch bei den Profis scheint keine Türe für ihn aufzugehen. Ob sich das noch ändert?









Für seine erst 21 Lenze kann Dejan Galjen bereits auf eine recht bewegte sportliche Vita zurückblicken. Los ging alles bei der JSG Biet, einer Spielgemeinschaft in Neuhausen bei Pforzheim, wo Galjen heute wieder wohnt. Es folgten die Stuttgarter Kickers, von dort ging es in die Jugend der TSG Hoffenheim. Er versuchte es beim Karlsruher SC und bei Werder Bremen II. Erst vor der Saison wechselte er an den Neckar – und zog nach Jahren in der Fremde wieder im elterlichen Haus ein.