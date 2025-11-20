Der Stuttgarter Meisterkeeper analysiert das Torwartspiel von Alexander Nübel vor der Partie bei Borussia Dortmund und dem Duell mit Gregor Kobel an diesem Samstag.
Vor dem direkten Duell in der Bundesliga an diesem Samstag verlief die Zeit von Gregor Kobel (27) und Alexander Nübel (29) im Kreise ihrer Nationalteams wie zuletzt immer unterschiedlich. Klar, Kobel qualifizierte sich mit der Schweiz ebenso als Gruppensieger für die WM im nächsten Sommer wie Nübel mit der DFB-Elf. Allein: Kobel ist der Stammkeeper der Schweiz, Nübel bekanntlich aktuell die deutsche Nummer zwei hinter Oliver Baumann.