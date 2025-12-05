Alexander Nübel steht vor dem direkten Duell mit Manuel Neuer am Samstag – wird der VfB-Keeper irgendwann der Neuer-Nachfolger in München? Es gibt neue Entwicklungen.
Die Aussagen von Manuel Neuer zu seinem möglichen Nachfolger im Tor des FC Bayern waren zuletzt eindeutig. Der 39-Jährige positionierte sich klar und hielt ein Plädoyer für seinen aktuellen Stellvertreter Jonas Urbig (22). „Es macht sehr viel Spaß, in unserer Torwartgruppe zusammenzuarbeiten. Es ist für Jonas kein Problem, dass er meine Nachfolge antreten kann und wird“, sagte der mehrfache Welttorhüter: „Die Unterstützung hat er auf jeden Fall von Sven Ulreich und von mir. Wir sind ein gutes Team. Wir unterstützen uns tagtäglich, wir versuchen immer an unsere Grenze zu gehen, damit man die Latte auch ein bisschen höher hängt. Jonas hat in den Spielen schon gezeigt, dass er es kann, und das wird er noch weiter tun.“