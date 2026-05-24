Torhüter des VfB Stuttgart: Seimen, Nübel – oder ein ganz anderer? Die komplizierte Torwartfrage beim VfB

Wie stellt sich der VfB Stuttgart auf der Torhüterposition für die neue Saison auf? Die Frage schien geklärt, ist nun aber völlig offen. In der kommenden Woche will man klarer sehen.

Dass Sebastian Hoeneß sicher nichts dagegen hätte – oder gehabt hätte –, weiter mit Alexander Nübel zusammenzuarbeiten, konnte man schnell hören am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. Der VfB Stuttgart hatte gerade das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern 0:3 verloren, da ging es auch schon um Zukunftsfragen. Und eben um den Noch-Keeper der Stuttgarter – von dem der Chefcoach des VfB schwärmte.

„Er ist ein großartiger Torwart, das steht außer Frage, aber er ist auch ein großartiger Mensch“, sagte Hoeneß bei „Sky“ und holte noch ein bisschen weiter aus: „Er hat in den letzten Jahren den VfB geprägt. Ein ganz sympathischer Mensch, der extrem beliebt war, auch bei den Fans. Er ist ein Spieler, mit dem ich gerne gearbeitet habe und den ich sehr schätze.“

Die Wertschätzung ist also groß, sportlich wie menschlich – und zuletzt sah es so aus, als ob es gar nicht zur Trennung zwischen dem 29-jährigen Keeper und Coach kommen muss. Denn der Plan, den der VfB eigentlich für seine Torhütergruppe hatte, geriet ins Wanken.

Eigentlich schien ausgemachte Sache, dass zur neuen Saison das Eigengewächs Dennis Seimen aus Paderborn zurückkehrt und dann die Nummer eins wird. Weil der VfB aber nun wieder auf höchstem internationalen Level agieren wird, gibt es neue Überlegungen. Die kompliziert sind. Und die am Wochenende in Berlin nicht unbedingt klarer geworden sind – obwohl Hoeneß zu Nübel noch sagte: „Auch wenn wir uns jetzt entschieden haben, werde ich ihn vermissen.“

Später aber wurde Fabian Wohlgemuth mit der Aussage konfrontiert, dass es ja wohl klar sei, dass in der neuen Saison eine anderer Keeper als zuletzt im Tor des VfB steht. Die Antwort des Sportvortstandes: „Warum sollte das so sein?“ Man sieht bei Nübel womöglich noch ein Hintertürchen – in Form einer erneuten Leihe vom FC Bayern. Oder mit einer Festverpflichtung, für die aber wirtschaftliche Rahmenbedingungen gelten müssten, die so aktuell noch nicht abzusehen sind.

Der favorisierte Plan des FC Bayern ist ohnehin, Nübel (Vertrag in München bis 2030) nach zwei Leihjahren in Monaco und zwei beim VfB zu verkaufen, weil man mit Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich plant. Und weil Nübel vertraglich ein zweistelliges Millionengehalt zusteht. Erste Berichte, wonach es potente Kauf-Interessenten gibt, hat es in diesen Tagen gegeben.

Würde der VfB Nübel verpflichten, wäre die Planung mit Seimen erst einmal dahin, weil ein neuer gestandener Keeper ja nicht nur für ein Jahr unterschreiben würde. Dabei soll Seimen ja früher oder später im VfB-Tor stehen. Der Zeitpunkt ist aber wieder offen. Womöglich könnte er bei einem Paderborner Aufstieg über die Relegation ja noch ein Jahr lang leihweise Erstligaluft schnuppern, ehe er das Stuttgarter Tor als Nummer eins besetzt.

Dennis Seimen spielt bisher beim SC Paderborn eine starke Zweitligasaison. Foto: IMAGO/Björn Reinhardt

Geht es also nur darum, dass der 20-Jährige noch ein Jahr an Reife gewinnt, wäre eine Festverpflichtung Nübels oder eines externen Kandidaten eine eher unwahrscheinliche Variante. Aber eben keine abwegige. Weil man die grundsätzliche Stabilität auf hohem Niveau der vergangenen drei Jahre zu schätzen gelernt hat. Experimente im Kasten will niemand beim VfB. Aber offenbar ist man noch nicht komplett überzeugt, dass Seimen nahtlos Nübel folgen kann.

Seimen oder Nübel ? Es kann also sein, dass die Antwort auf diese Frage lautet: Weder noch. Wann all das entschieden wird? Ist offen. Klar ist, dass der VfB das Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga des SC Paderborn abwarten will. Da spielt Dennis Seimen am Montagabend gegen den VfL Wolfsburg, das Hinspiel endete 0:0, der Keeper war ein Erfolgsgarant auf Paderborner Seite.

„Was die Torwartfrage betrifft“, sagte Wohlgemuth am Samstagabend, „werden wir uns in der nächsten Woche zusammensetzen und besprechen, wie es auf dieser Position weitergeht.“ Alexander Nübel wollte sich übrigens nach dem Finale im Olympiastadion gegen seinen Stammclub nicht äußern. Er fährt jetzt zur deutschen Nationalmannschaft – wo die Torwartfrage seit dem verkündeten Manuel-Neuer-Comeback ja nicht weniger heiß diskutiert wird.