Torhüter des VfB Stuttgart: Seimen, Nübel – oder ein ganz anderer? Die komplizierte Torwartfrage beim VfB

Wie stellt sich der VfB Stuttgart auf der Torhüterposition für die neue Saison auf? Die Frage schien geklärt, ist nun aber völlig offen. In der kommenden Woche will man klarer sehen.
Dass Sebastian Hoeneß sicher nichts dagegen hätte – oder gehabt hätte –, weiter mit Alexander Nübel zusammenzuarbeiten, konnte man schnell hören am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. Der VfB Stuttgart hatte gerade das Finale im DFB-Pokal gegen den FC Bayern 0:3 verloren, da ging es auch schon um Zukunftsfragen. Und eben um den Noch-Keeper der Stuttgarter – von dem der Chefcoach des VfB schwärmte.