Torhüter des VfB Stuttgart: Nübels gehaltener Elfmeter – dank Teamwork zum seltenen Erlebnis

11 Chase foult Afolayan auf der Strafraumlinie, den fälligen Elfmeter schießt Eggestein, doch ... Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Erstmals seit April 2019 hat Alexander Nübel am Samstag gegen den FC St. Pauli einen Elfmeter gehalten. Wie kam es zu diesem seltenen Erlebnis? Der Keeper des VfB Stuttgart erklärt es.









Johannes Eggestein konnte am Ende mild lächeln – über seinen eigenen Fauxpas. Der Stürmer des FC St. Pauli hatte im Spiel beim VfB Stuttgart einen Strafstoß versemmelt – und war dennoch der Matchwinner. Weil die Gastgeber es nicht geschafft hatten, die Hamburger Führung, die Eggestein in der 21. Minute erzielt hatte, auszugleichen. Der Aufsteiger also gewann 1:0 beim Vizemeister, und der Fehlschuss war am Ende nur eine Randnotiz. Auch beim VfB Stuttgart.