Torhüter des VfB Stuttgart: Nübel Nummer eins? Kein Kontakt mit Nagelsmann

1 Alexander Nübel: Am Dienstag in der Champions League gefordert – und bald auch als Nummer 1 beim DFB? Foto: dpa/Jan Woitas

Beim VfB geht der Blick nach dem 2:2 in Wolfsburg schon in Richtung Champions League. Am Dienstag geht es in der Königsklasse weiter – und Alexander Nübel freut sich darauf. An die DFB-Elf denkt er noch nicht.









Torhüter Alexander Nübel verspürte „Vorfreude pur“. Nein, noch dachte der Schlussmann des VfB Stuttgart nicht an seine mögliche Beförderung zur temporären Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft. Das erste Heimspiel in der Champions League an diesem Dienstag gegen Sparta Prag (18.45 Uhr) konnte für Nübel nicht schnell genug kommen.