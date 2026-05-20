Torhüter des VfB Stuttgart: Nübel fliegt zur WM – in einer besonderen Konstellation

Der VfB-Schlussmann soll als Nummer drei für das Turnier in Nordamerika berufen werden – allerdings gibt es auf seiner Position wohl ein Novum in der Nationalmannschaft.

Alexander Nübel kann schon mal anfangen, seinen Koffer zu packen – für die Fußball-WM in Übersee. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der Torhüter des VfB Stuttgart zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft gehören, das Anfang Juni in Richtung Nordamerika abhebt. Damit erhöht sich die Anzahl der VfB-Profis, die von Julian Nagelsmann berufen werden sollen auf vier. Denn wie bereits zuvor durchsickert war, sollen auch Deniz Undav, Angelo Stiller und Jamie Leweling vom Bundestrainer berücksichtig werden.

Die offizielle Nominierung findet zwar erst an diesem Donnerstag (13 Uhr) statt, doch mehr und mehr Namen gelangen nach einem Anruf des Bundestrainers an die Öffentlichkeit. Nagelsmann begründet seine Entscheidungen den Spielern in einem Gespräch. Bei Nübel soll er sich am Mittwoch gemeldet haben, nachdem seine Vereinskollegen angeblich bereits einen Tag zuvor informiert wurden. Absagen sollen Chris Führich, Maximilian Mittelstädt und Josha Vagnoman erhalten haben.

Bei den Torhütern der Nationalmannschaft ergibt sich nun eine besondere Konstellation, nachdem als gesichert gilt, dass Manuel Neuer zurückkehrt. Der 40-jährige vom FC Bayern München ist die Nummer eins und Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) rückt auf die Position dahinter. Nübel erhält dann die Rolle als Ersatz des Ersatzmannes. Laut „Bild“ und „Sky“ ist jedoch ein vierter Schlussmann dabei: Jonas Urbig von den Bayern – als „Trainingstorhüter“.

Urbig bei der Meisterfeier. Foto: IMAGO/Lackovic

Unklar ist wohl noch, ob der 22-jährige Urbig einen Kaderplatz erhält oder als Turnier-Auszubildender mitreist, um Erfahrungen zu sammeln. Beides wäre ein Novum im Nationalteam. Für Nübel dürfte das keine große Rolle mehr spielen. Die Nominierung wäre der zusätzliche Lohn für eine starke Saison im VfB-Tor. Wobei diese ja noch nicht zu Ende ist. Am Samstag (20 Uhr) geht es im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern – Nübels wohl letztes Spiel für die Stuttgarter.