1 Dennis Seimen spielt seit 2015 für den VfB. Foto: imago//Sportfoto Zink

Der 18-Jährige gilt als VfB-Torwart der Zukunft und soll im Sommer den nächsten Schritt gehen. Der könnte ihn weg aus Stuttgart führen – aber nicht zwangsläufig. Was sind Optionen? Und wann könnte Seimen die Nummer eins sein? Der Stand der Dinge.









Wie bedeutend die Torhüterposition ist, erlebt der VfB Stuttgart in dieser Saison besonders eindrücklich. Alexander Nübel pariert, dirigiert, verteilt die Bälle im Spielaufbau – und stabilisiert so den gesamten Defensivverbund des Fußball-Bundesligisten. Ewig wird er das aber nicht mehr tun: Zwei Jahre noch ist Nübel (27) vom FC Bayern ausgeliehen, der ihn im Fall eines Karriereendes von Manuel Neuer (38) schon 2025 zurückholen kann. Die Torwart-Thematik bleibt also auf dem Tisch beim VfB, der dabei auf einer wichtigen Grundlage aufbauen kann: Der designierte Nübel-Nachfolger steht schon unter Vertrag. Sein Name: Dennis Seimen.