Top-Talent Florian Hellstern hat seinen Vertrag beim VfB verlängert. Chefcoach Sebastian Hoeneß lobt den Keeper und zieht Vergleiche zu Dennis Seimen.
Die Vertragsverlängerung des VfB Stuttgart mit Torwart-Talent Florian Hellstern (18) wurde nach unserer exklusiven Berichterstattung am vergangenen Sonntag öffentlich – jetzt hat sich auch Trainer Sebastian Hoeneß dazu geäußert. „Das ist eine gute Nachricht für den VfB, aber auch für Flo, es ist die richtige Entscheidung“, sagte der Coach: „Ich freue mich riesig.“