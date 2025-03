Torhüter des VfB Stuttgart: Fabian Wohlgemuth äußert sich zur Zukunft von Alexander Nübel

10 Alexander Nübel ist bis 2026 vom FC Bayern an den VfB ausgeliehen. Foto: imago/NurPhoto//Ulrik Pedersen

Der Stuttgarter Sportvorstand spricht über die Konstellation beim ausgeliehenen Schlussmann – und berichtet, dass Nübel intern auch harte Töne anschlagen kann.









Link kopiert



Für Alexander Nübel war das Duell mit dem FC Bayern am Freitag ohne Frage kein Bundesliga-Spiel wie jedes andere. Bis 2026 ist der Torhüter vom Rekordmeister an den VfB Stuttgart ausgeliehen, um in Bad Cannstatt zu reifen und sich zu entwickeln. Eine vorzeitige Rückkehr nach München bereits in diesem Sommer ist per Option zwar möglich, durch die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim Rekordmeister aber äußerst unwahrscheinlich geworden.