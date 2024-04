1 Sicherer Rückhalt: Fabian Bredlow hielt am Wochenende seinen Kasten sauber. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der Stuttgarter Keeper äußert sich nach seinem starken Auftritt gegen Frankfurt zu seinen Zielen und zur Konstellation im VfB-Tor – und spricht über ein Tennis-Match, in das er mit einem leicht mulmigen Gefühl geht.









Zu den Herausforderungen eines Torhüters gehört es, nach beschäftigungslosen Spielphasen von einem Moment auf den anderen zur Stelle zu sein. Fabian Bredlow meisterte diese Disziplin am Samstag mit Bravour. Viel bekam der Torhüter des VfB Stuttgart beim verdienten 3:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt nicht zu tun – wenn, dann war er aber zur Stelle. Erst in der 28. Minute, als er einen Abschluss des früheren Stuttgarters Omar Marmoush aus spitzem Winkel parierte. Dann in der 76. Minute, als er erneut einen Marmoush-Abschluss entschärfte. Dieses Mal einen Freistoß von der Strafraumgrenze.