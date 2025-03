Torhüter des VfB Stuttgart beim DFB: Nübel oder Baumann? Nagelsmann äußert sich zur Torwart-Frage

Dass Alexander Nübel im deutschen Aufgebot für die kommenden Länderspiele sein würde, stand schon im Vorfeld der Nominierung praktisch fest. Ganz im Gegensatz zur Frage, ob sich der Torhüter des VfB Stuttgart auch im Kampf um die Nummer eins im deutschen Tor fürs Erste durchsetzen wird. Hier hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Konkurrenzkampf zwischen Nübel und Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim ausgerufen für die Zeit der Abwesenheit von Stammkeeper Marc-André ter Stegen, der verletzungsbedingt (Riss der Patellasehne) längerfristig ausfällt.

Nun rückt die Entscheidung näher vor den beiden Duellen mit Italien in der Nations League am 20. und 23. März – gefallen ist sie aber noch nicht. Er wolle zunächst mit den Spielern sprechen, betonte Nagelsmann bei der Bekanntgabe seines Kaders: „Es ist ja noch ein Bundesliga-Spieltag, an dem noch etwas passieren kann.“ Die Partien am Wochenende könnten also durchaus noch Einfluss haben. Baumann und die TSG spielen am Freitag beim FC St. Pauli (20.30 Uhr), Nübel und der VfB am Sonntag gegen Bayer Leverkusen (19.30 Uhr). Auf eines aber legte sich der Bundestrainer fest: „Es wird eine Nummer eins geben bei den Italien-Spielen.“