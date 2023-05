Für den SC Lahr kann sich am Samstag doch noch einmal die Tür zum Oberliga-Aufstieg öffnen. Im Spitzenspiel gegen Teningen haben es die Spieler selbst in der Hand, den Relegationsplatz zu erobern. Der Einsatz von Simon Zehnle ist allerdings sehr fraglich.

Verbandsliga: FC Teningen - SC Lahr (Samstag, 15.30 Uhr). Die Brust beim SC Lahr ist breit. Die vergangenen fünf Spiele wurden gewonnen. „Die Stmmung ist gut“, betont daher auch Petro Müller, Sportlicher Leiter des SCL. „Aber auch angespannt“, fügt er mit Blick auf das Topspiel gegen den aktuellen Tabellenzweiten aus Teningen hinzu.

Mit dem Lahrer Erfolgslauf im Rücken und dem Wissen über die jüngste Niederlage von Teningen gegen Denzlingen ist alles dafür bereitet, dass der SCL doch noch den Relegationsplatz erobert. Die Hoffnung, dass diese Tür noch einmal aufgeht, hatte auch Coach Domenico Bologna die vergangenen Wochen immer wieder betont. „Wir wussten, dass wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wir auch wieder Druck auf Platz zwei machen können“, betont auch Müller. „Jetzt ist die Chance da.“

Eine wichtige Stütze in der Lahrer Verteidigung droht für den Samstag wegzubrechen. „Simon Zehnle hat sich eine Zerrung zugezogen. Hinter seinem Einsatz steht ein großes Fragezeichen“, bedauert Müller. Fraglich ist auch der Einsatz von Maurizio Moog. Er ist noch angeschlagen, so schlecht wie bei Zehnle sieht es für den Samstag aber nicht aus.

„Tenigen ist vorne sehr effektiv und operiert viel mit langen Bällen“, analysiert Müller. Für fehlende Spielkultur stehe dieser Ansatz beim Gegner aber nicht. „Diese langen Bälle sind gar nicht negativ zu sehen. Sie sind sehr präzise und so findet Teningen immer einen sehr direkten Weg zum Tor“, lobt Müller. Der Lahrer Spielansatz basiert mehr auf Ballbesitzfußball und Kurzpassspiel. Am Samstag treffen also ganz unterschiedliche Philosophien aufeinander.

Trotz Niederlage im Hinspiel „klar die bessere Mannschaft“ gewesen

Das Hinspiel verlor der SC Lahr mit 2:1. „Wir waren allerdings klar die bessere Mannschaft“, hält Müller fest. Viel schmerzvoller als die Niederlage blieb die schwere Verletzung von Gabriel Gallus in Erinnerung. Der Lahrer Spielmacher musste in der 56. Minute vom Feld, kurz nachdem er für den SC Lahr per Elfmeter zum Ausgleich getroffen hatte. Eine Kreuzbandverletzung zwang den 34-Jährigen zu einer monatelangen Pause.

Nun steht Gallus wieder im Kader – und könnte ausgerechnet gegen den FC Teningen sein, dann sicher umjubeltes, Comeback geben. „Soweit wird es aber nur kommen, wenn es sich wirklich anbietet. Ansonsten werden wir da nichts riskieren. Er soll sich auf die kommende Saison konzentrieren“, sagt Müller.

Mit einem Sieg am Samstag ziehen die Lahren an Teningen vorbei und sind vor dem letzten Spieltag dann in bester Position dafür, dass die Saison in der Relegation zur Oberliga weitergeht. Sollte Denzlingen zeitgleich Pfullendorf schlagen, ist der Zug für den direkten Aufstieg abgefahren. Ansonsten könnte für den SCL in dieser Saison sogar noch mehr gehen. Denzlingen ist allerdings seit mehr als zehn Spielen ohne Punktverlust.