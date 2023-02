1 Katharina Schäfer am Ball: In zwei von drei Spielen war sie Kapitänin ihrer Mannschaft. Foto: olhodigital

Es lief noch die erste Minute im Auftaktspiel gegen England: Nach einer Ecke kam der Ball zur am langen Pfosten blank stehenden Katharina Schäfer: Per Linksschuss setzte sie den Ball in die lange Ecke. 1:0 für Deutschland und gleichzeitig ihr erster Länderspieltreffer.

Drei Mal Startelf

Nicht nur des Tores wegen sei es ein „toller Lehrgang“ gewesen. Denn die 15-Jährige, die im Verein für die U15 der TSG Balingen spielt, durfte die Mannschaft auch in den ersten beiden von insgesamt drei Begegnungen als Kapitänin aufs Feld führen. Selbstredend eine große Ehre für Schäfer, die in allen drei Begegnungen von Beginn als Innenverteidigerin auflief und von allen DFB-Spielerinnen die meiste Spielzeit hatte.

Dabei gab es in der Auftaktpartie gegen die Engländerin ein Remis nach der regulären Spielzeit. Der besondere Modus beim Vier-Nationen-Turnier an der Algarve besagte in diesem Fall: Elfmeterschießen. Ein Punkt für die Verlierer und zwei für die Sieger. Fast schon standesgemäß zeigten sich die deutschen Spielerinnen vom Punkt sicherer als die Engländerinnen.

4:1 zum Abschluss

In der zweiten Begegnung gegen Italien ging die Mannschaft früh in Führung und lange Zeit sah es dann wieder nach einem Elfmeterschießen aus – doch fast in letzter Sekunde gelang den Italienerinnen der 2:1-Siegtreffer. Dieser sollte letztlich auch den Ausschlag über den Turniersieg geben. In der letzten Begegnung gegen die Niederlande zeigten die deutschen Mädels aber eine starke Leistung und siegten mit 4:1.

Gruppenbild der U16-Juniorinnen Foto: oldhodigital

So seien die drei Spiele in sechs Tagen schon ein „knackiges Programm“ gewesen, für Schäfer hätte es aber aufgrund der vielen Spielzeit kaum besser laufen können. Die Innenverteidigung bildet sie dabei übrigens mit ihrer Zimmerkollegen und guten Freundin, die zugleich bekannte Verwandtschaft hat. Es handelt sich um die Enkeltochter von Franz-Josef „Jupp“ Tenhagen, der unter anderem 257 Begegnungen für Bochum und 87 Partien für Borussia Dortmund absolvierte.

Bereits im Januar hatte sich die deutsche Mannschaft in einem Lehrgang auf Marbella auf dieses Turnier vorbereitet. Das nächste Länderspiel ist für Mai terminiert, auch im Juni stehen zwei Begegnungen auf dem Programm. Dabei richtet sich der Blick auch schon auf die im Herbst beginnende Qualifikation für die U17-Europameisterschaft. Man habe gemerkt. dass das Team „durch die Lehrgänge richtig zusammengeschweißt wurde“. Schäfer ist dabei die einzige Spielerin aus Württemberg. Der süddeutsche Raum ist aber mit zwei Spielerinnen aus Baden und einigen bayrischen Akteurinnen trotzdem sehr gut vertreten.

Super Austausch mit der TSG Balingen

Auf was Schäfer sich verlassen kann: Die Abstimmung mit der TSG Balingen funktioniert um die Verantwortlichen Henry Seeger und Denis Epstein sowie ihren Trainern Maurizio Mammato und Elias Caliskan funktioniere immer hervorragend.