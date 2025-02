Nach Unfall auf A 81 Engelbergtunnel wieder frei – für Kreis Calw ist er das Tor nach Norden

Wer aus dem Kreis Calw Richtung Ludwigsburg oder Heilbronn will, kommt an ihm eigentlich nicht vorbei: dem Engelbergtunnel. Am Donnerstagmorgen musste sich hier jeder auf längere Verzögerungen einstellen. Zeitweise waren beide Fahrtrichtungen dicht.