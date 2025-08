In der zweiten Runde des WFV-Pokals hat sich der FC Holzhausen mit 5:1 gegen die SG Empfingen durchgesetzt. Der erste Treffer fiel bereits in der ersten Spielminute.

Der Pokalkracher zwischen dem FC Holzhausen und der SG Empfingen endet mit 5:1 für die Gäste aus dem Sulzer Stadtteil. Damit steht der FCH in der dritten Runde des WFV-Pokals, während sich die Spielgemeinschaft voll und ganz auf die Landesliga konzentrieren kann.

Nico Rebmann trifft sehenswert zum 1:1

Die Partie brauchte nur wenige Sekunden, um die knapp 500 Zuschauer zum Toben zu bringen. Nach einem Foul von SGE-Schlussmann Kevin Fritz an Leon Louis Hayer zeigte der Unparteiische nach weniger als 60 Spielsekunden auf den Punkt.

Den Strafstoß verwandelte Janik Michel souverän zur Führung. Doch die Gastgeber ließen sich von dem frühen Schock nicht aus der Ruhe bringen. Zehn Minuten später erzielte Nico Rebmann den schnellen Ausgleich.

Aus über 20 Metern schlenzte er den Ball ins flache rechte Eck zum 1:1. Zehn Minuten vor der Pause hatte Rebmann sogar die Führung auf dem Fuß, doch nach einem Konter schoss er seinen Abschluss aus rund zehn Metern am unteren Pfosten knapp vorbei.

Leon Hayer überzeugt bei Startelf-Debüt

Die vergebene Chance sollte sich zeitnah rächen, denn zwei Minuten später fuhr FCH-Akteur Erind Zogu einen Konter über den linken Flügel, von wo er bilderbuchhaft in den Strafraum auf den eingelaufenen Leon Louis Hayer legte. Der 19-Jährige hatte keine Mühe und schob zum 2:1 ein.

Drei Minuten vor der Pause kam Zogu in ähnlicher Position erneut an den Ball, doch statt den in der Mitte stehenden Hayer zu bedienen, probierte es Zogu aus spitzem Winkel selbst – wieder fehlten nur wenige Zentimeter zum Torjubel.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff zerplatzten die Empfinger Pokalträume langsam. Neuzugang Hayer mauserte sich in seinem ersten Startelfeinsatz zum Matchwinner, denn neben dem herausgeholten Elfmeter und dem Treffer zum 2:1 bereitete er auch das 3:1 vor.

Nach der Pause dauerte es nämlich nur sieben Minuten, ehe der Ball erneut im Tor zappelte. Rechts vom Strafraum fand Hayers Pass den mitgelaufenen Henry Seeger, der in der 52. Spielminute für die Vorentscheidung sorgte – denn Empfingens Pascal Schuon konnte eine gute Kopfballchance zwischen den beiden Seeger-Scorern nicht verwerten.

Henry Seeger dreht nach der Pause auf

Fast kam es für die Gastgeber noch dicker: Jonas Kurz hatte vor seiner Auswechslung in der 54. Minute eine vielversprechende Chance, doch sein Schuss verfehlte Empfingens Gehäuse knapp.

Holzhausen drängte weiter aufs Tor und belohnte sich nach einer knappen Stunde mit dem nächsten Treffer: Eine Ecke von Seeger fand am kurzen Pfosten Adrian Müller, der zum 4:1 einköpfte.

Erind Zogu belohnt sich spät

FCH-Coach Daniel Seemann brachte trotz der komfortablen Führung weiterhin frischen Wind in die Offensive. Vladan Djermanovic kam nach 72 Minuten und bereitete in der 83. Spielminute das 5:1 von Zogu vor. So langsam war ein Muster zu erkennen: Ein FCH-Spieler brachte einen flachen Ball von der Außenbahn in die Mitte, wo ein Mitspieler aus kürzester Distanz nur noch den Torhüter bezwingen musste – ähnlich wie beim zweiten und dritten Tor.

Der FCH steht damit in der dritten Runde des Verbandspokals, während sich Empfingen jetzt voll und ganz auf die Landesliga konzentrieren kann. Dort trifft die Mannschaft von Alexander Eberhart als Nächstes auf den SSC Tübingen (16. August, 15.30 Uhr), um die neue Ligasaison zu eröffnen. Holzhausen ist dagegen schon am Samstag (14 Uhr) gefordert, wenn es zum Verbandsliga-Auftakt zuhause gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen geht.