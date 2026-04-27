Tor des Jahres? Kracher von Ex-VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic geht viral

Ein Treffer aus der eigenen Hälfte ist kaum einem Spieler während der Karriere vergönnt. Sasa Kalajdzic darf sich also besonders fühlen – sein Kracher für den LASK geht im Web steil.

Dass Sasa Kalajdzic sich so langsam, aber sicher wieder seiner Bestform nähert, ist längs kein Geheimnis mehr. Hinter dem mittlerweile 28-Jährigen liegen absolute Horror-Jahre mit diversen schweren Verletzungen und mehreren Vereinswechseln. Aktuell steht er beim Premier-League-Absteiger Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, die Wolves haben ihn allerdings zu Saisonbeginn zum Athlteik Sport Club aus Linz verliehen.

Dort hat Kalajdzic wieder zur Form gefunden. 23 seiner 25 Saisoneinsätze hat er für den LASK absolviert. Das Spiel gegen Hartberg an diesem Sonntag war wohl sein bisher bestes. Beim 5:1 des LASK gegen die Steyrer legte der Zwei-Meter-Mann zwei Treffer und eine Vorlage auf und wurde als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Einer seiner beiden Treffer dürfte dabei in jeder Saisonrückschau des österreichischen Fußballs eine Rolle spielen. „Tor des Jahres?“ fragt sogar der übertragende Sender auf seinem Instagram-Profil. Ob es sich so ausgeht, bleibt abzuwarten. Sicher ist, dass das Tor im Web steil geht. Fast 40.000 Likes und unzähligen Wiedergaben und Kommentare hat der kurze Clip bereits über Nacht gesammelt.