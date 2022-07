1 Es "müllert" in Oberndorf: Mit Ruben Müller ist erstmals ein echter Lokalmatador unter den Toptalenten beim U19-Turnier. Foto: SC Freiburg

Erstmals in der langen Historie des internationalen U19-Turniers ist ein Eigengewächs der Spielvereinigung Oberndorf 1911 mit dabei. Der 16-jährige Ruben Müller wird für den SC Freiburg auflaufen.















Das Internationale U19-Turnier in Oberndorf feiert in diesem Jahr seine 27. Auflage. Die Freude ist groß – nicht nur, dass nach zweijähriger Corona-Pause überhaupt wieder gespielt werden kann – sondern auch, weil es eine echte Premiere gibt.

Vorfreude auf Ruben Müller

Denn mit dem 16-jährigen Ruben Müller ist erstmals ein Spieler am Ball, der in der Jugend auch das Trikot der Spvgg Oberndorf getragen hat. Bis zur D-Jugend spielte er in seinem Heimatverein, dann kam der Wechsel zum SV Zimmern. In der B-Jugend wagte er schließlich den Sprung zum SC Freiburg, dessen Trikot er nun in der dritten Saison trägt. Turnierorganisator Oliver Hauer ist dementsprechend begeistert: "Die Freude im ganzen Verein ist sehr groß. Egal ob bei jung oder alt, alle sind richtig stolz auf Ruben." Mit dem Hochmössinger Jonas Lang war in der Vergangenheit schon ein Spieler aus einem Oberndorfer Teilort dabei gewesen, Müller setzt eine Stufe drauf.

Früher als Zuschauer dabei

Doch was sagt er selbst dazu: »Das ist schon krass. Als kleines Kind habe ich bei den Turnieren immer zugeschaut – und wollte damals schon selber mitspielen.« Müller war also Stammgast bei den Turnieren, ließ sich Bälle und T-Shirts von den damaligen Talenten unterschreiben. Dieses Jahr wird sicherlich auch eher im Fokus stehen. "Aktuell geht es noch, aber ich werde sicherlich etwas nervös seien. Viele meiner Freunde kommen und schauen zu", so der Allrounder, der zumeist auf der 6er- oder 8er-Position spielt, aber sehr flexibel einsetzbar ist.

Der Papa ist besonders stolz

Die frühe Verbindung zum Turnier ist neben der räumlichen Nähe auch seinem Vater Frank »Falke« Müller geschuldet. Dieser ist regelmäßig als Mannschaftsbetreuer aktiv, so hat er sich in der Vergangenheit unter anderem um Mainz 05 und RB Leipzig gekümmert. In diesem Jahr ist er mit Peter Link passenderweise für die Freiburger verantwortlich, die bereits zum 26. Mal teilnehmen. Auch er ist bereits in Vorfreude: "Das ist natürlich ein tolles Erlebnis und eine Ehre für Ruben, als jüngerer Jahrgang bereits dabei zu sein. Er hat sich gut etabliert."

SC Freiburg eröffnet das Turnier

Die Breisgauer werden praktisch direkt aus dem Trainingslager zum Turnier anreisen, Gruppengegner sind Schalke, Villareal und am Freitag um 16.30 Uhr im Eröffnungsspiel der FC Midtjylland. Gegen keinen der Gegner hat Müller bereits gespielt, es wird also auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Seine Ziele für das Turnier formuliert er wie folgt: "Am liebsten würden wir das Turnier natürlich gewinnen. Ein eigenes Tor oder eine Vorlage wäre natürlich auch schön."

Saison startet am 14. August

Und angesprochen auf die Spielzeit in der U19-Bundesliga, die am 14. August startet, sagt Müller. "Ich möchte mich verbessern und möglichst viel Spielzeit bekommen." Wohlwissend, dass im 24-Mann Kader eine Menge Konkurrenz herrscht. In der abgelaufenen Rückrunde der U17-Saison hat er eine Menge Spielzeit bekommen und sagt daher auch. "Da war ich auf jeden Fall zufrieden und fühle mich generell sehr wohl im Verein."

Organisatoren zufrieden

In der Gruppe A laufen mit dem VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Palmeiras und dem Hamburger SV ebenfalls Hochkaräter auf, so dass Oliver Hauer zufrieden auf das Teilnehmerfeld blickt. "Es war zwar ein Kraftakt, aber wir sind sehr, sehr zufrieden." Das Turnier kann also kommen und Hauer sagt abschließend noch mal: "Wir freuen uns wirklich sehr auf und für Ruben!"