1 Laurin Ulrich glänzte auch gegen den FC Bayern. Foto: Eibner

Laurin Ulrich kam als 11-Jähriger zum VfB Stuttgart und ist dort seitdem einen mustergültigen Weg gegangen. Nicht umsonst gilt er als Supertalent der Stuttgarter Jugend.

















Link kopiert

Anfang des Monats konnte der VfB Stuttgart verkünden, dass Laurin Ulrich seinen Vertrag langfristig verlängert hat. „Laurin ist ein waschechtes VfB-Eigengewächs, dementsprechend froh sind wir, dass er sich dazu entschieden hat, trotz zahlreicher Anfragen von anderen Clubs seinen vielversprechenden Weg vom Jugendspieler zum Profi beim VfB fortzusetzen“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat über den 17-Jährigen.

Mehr als nur ein Talent

Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte zuletzt die Saisonvorbereitung mit den Profis und hinterließ auch dort bleibende Eindrücke – unter anderem bei VfB-Chefcoach Pellegrino Matarazzo. Ulrich war in der vergangenen Saison der offensive Dreh- und Angelpunkt des U17-Teams, das es bis ins Finale um die deutsche Meisterschaft. In 24 Spielen in der Bundesliga Süd/Südwest war er an 22 Toren direkt beteiligt (zehn Treffer, zwölf Assists).

Kapitän beim DFB

Auch in der U19 sammelte das Talent 2021/22 schon erste Erfahrungen. Außerdem führte er die deutsche Nationalmannschaft bei der U17-EM, bei der man im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen am späteren Europameister Frankreich scheiterte, als Kapitän an.

FC Bayern interessiert

Viele Experten sagen Laurin Ulrich eine große Zukunft im Profifußball voraus. Nicht umsonst soll auch der FC Bayern München vor Kurzem an einer Verpflichtung des Offensiv-Allrounders interessiert gewesen sein. Doch der 17-Jährige entschied sich dafür, beim VfB Stuttgart zu bleiben. Davon profitiert nun nicht nur der Bundesligist, sondern auch die Zuschauer beim U19-Turnier in Oberndorf, die am kommenden Wochenende das Supertalent selbst aus nächster Nähe erleben können.