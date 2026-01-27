Topspieler fällt lange aus: Der SV Seedorf kämpft auch im neuen Jahr mit einem alten Problem

Es war in der Hinrunde die Schwachstelle des SV Seedorf: Das Toreschießen. Emanuele Ingrao glaubt an Besserung – muss jedoch auf einen wichtigen Offensivspieler verzichten.
Emanuele Ingrao wusste es schon im Sommer: „Das wird eine brutale Runde“, sagte der Trainer des Landesligisten SV Seedorf. Ende Januar, mehr als ein halbes Jahr später und einen Monat vor dem Start in die Rückrunde lässt sich festhalten: Der Coach hatte Recht. Denn in der Landesliga-Tabelle überwintert sein Team auf Platz 13. Was dieser am Ende der Saison bedeuten würde, ist derzeit noch nicht klar und hängt von der Lage in den oberen Ligen ab.