Topspieler des SC Freiburg: Der FC Bayern München beschäftigt sich wohl mit Ritsu Doan

In zweieinhalb Wochen, am 6. Juli, bittet Trainer Julian Schuster die Profis des SC Freiburg wieder zum Training. Ab dann geht beim Bundesligisten die Vorbereitung auf die neue Saison los. Der Fahrplan ist bereits klar: Neben dem traditionellen Trainingslager in Schruns (Österreich) stehen einige Testspielgegner fest, etwa Dynamo Dresden und der spanische Erstligist CA Osasuna, der zur Saisoneröffnung am 9. August ins Europa-Park-Stadion kommt.

Doch welche Spieler werden am 6. Juli – und darüber hinaus im Laufe der Saison – auf dem Rasen stehen? Diese Frage ist noch nicht abschließend beantwortet, derzeit herrscht im Kader des SC Freiburg ein Überangebot.

Denn den vier Zugängen Yuito Suzuki (Bröndby Kopenhagen), Cyriaque Irié (ESTAC Troye), Derry Scherhant (Hertha BSC Berlin) – alle drei für die Offensive – und der erfahrene Innenverteidiger Anthony Jung (Werder Bremen) stehen bislang nur die Abgänge von Kenneth Schmidt und Robert Wagner gegenüber. Schmidt wechselt fest zu Hannover 96, der Lahrer Wagner wird erneut verliehen – dieses Mal an Holstein Kiel.

Frankfurt oder München?

Es dürfte sich in den kommenden Wochen also noch einiges tun im Kader des SC Freiburg. Spannend wird vor allem die Personalie Ritsu Doan. Der japanische Flügelstürmer, der am Montag 27 Jahre alt wurde, ist Abgangskandidat Nummer eins beim Sport-Club.

Auch, wenn er sich im Breisgau zu Hause fühlt und den Verein liebt, wie er nach dem Saisonfinale sagte. Doch Doan möchte gerne in der Champions League spielen, ein Abgang im Sommer ist wahrscheinlich.

In der Bundesliga ist vor allem Eintracht Frankfurt an Freiburgs bestem Offensivspieler der vergangenen Saison (zehn Treffer und acht Vorlagen) interessiert. Doch der Champions-League-Teilnehmer, der am letzten Spieltag die Königsklassen-Träume der Freiburger beendete, scheint nun Konkurrenz zu bekommen. Denn laut „Sport Bild“ soll auch Rekordmeister FC Bayern München über eine Verpflichtung von Doan nachdenken.

Nachfolger von Leroy Sané?

Nachdem Leroy Sané die Bayern in Richtung Galatasaray Istanbul verlassen wird, schaut man sich beim Meister nach Alternativen um. Der in Sachen Königsklasse unerfahrene Doan dürfte in der Elf von Vincent Kompany jedoch eher Ergänzungs- als Stammspieler sein. Unklar, ob sich der Japaner mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 auf den harten Konkurrenzkampf in München einlassen möchte.

Mittelstürmer im Fokus

Eine ähnliche Frage dürfte sich auch Stürmer Michael Gregoritsch stellen. Der Österreicher war im SC-Sturm in der abgelaufenen Saison selten gesetzt und spielt Berichten zufolge mit dem Gedanken eines Wechsels, kann sich jedoch auch eine weitere Zukunft in Freiburg vorstellen.

Wie entscheidet sich Michael Gregoritsch

Auch von seiner Person dürfte es abhängen, ob der SC Freiburg noch einmal in Sachen Mittelstürmer tätig wird. Berichten zufolge sind die Breisgauer einer der Interessenten für Igor Matanovic von Eintracht Frankfurt. Die Hessen wollen für den Stürmer, der in der Vorsaison nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinausgekommen ist, dem Vernehmen nach rund zehn Millionen Euro Ablöse.

Inwieweit die Verantwortlichen in Freiburg und Frankfurt eine Art Kombi-Deal mit Doan und Matanovic in Betracht ziehen, ist offen. Klar ist auf jeden Fall: Bis zum Start der Saison Mitte August gibt es noch einiges zu tun – auf und neben dem Platz.