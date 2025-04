Topspiele und Abstiegskracher: In den Bezirksligen herrscht oben und unten Spannung pur

In den Bezirksligen herrscht oben und unten Spannung pur

1 Der FC Hardt (in Weiß) sammelte am Wochenende ganz wichtige Punkte Foto: Bernd Müller

In Sachen Top-fünf-Platzierungen und dem berühmt-berüchtigten Relegationsstrich gab es in den Bezirksligen mehrere wichtige Begegnungen. Bereits am Mittwoch geht’s in Staffel 1 mit dem Duell Zweiter gegen Dritter weiter.









Der VfL Mühlheim, Tabellenführer der Staffel 1, blieb nach dem 1:0-Sieg im Topspiel gegen den Vierten SpVgg. 06 Trossingen im 18. Spiel ungeschlagen. „Es war ein wichtiger Sieg gegen einen guten Gegner. Wir wussten was auf uns zukommt“, sagte Spieler-Co-Trainer Philipp Wolf. „Es wird bis zum Ende spannend bleiben, Winzeln und Dotternhausen sind an uns dran“, schaut er gespannt auf das direkte Verfolgerduell am Mittwoch.