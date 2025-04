Topspiel Kreisliga A1: Schönenbach entführt einen Punkt aus Obereschach

1 In dieser Szene bejubeln die Schönenbacher ihre 1:0-Führung, die am Ende zu einem Überraschungspunkt beim Aufstiegsaspiranten reichte. Foto: Holger Rohde

Die seit vier Spielen unbesiegten Sportfreunde aus Schönenbach konnten beim Tabellendritten SV Obereschach überraschen und ihre Serie ausbauen. Die Gastgeber verschossen einen Elfmeter und verpassten so den Sieg.









Link kopiert



Kreisliga A Staffel 1: SV Obereschach – Sportfreunde Schönenbach 1:1 (0:1). Keinen Sieger gab es in einer intensiven Partie mit Chancen von Beginn an. Niklas Schütz vergab frei vor dem Gästetor (2.). Deren Stürmer Adrian Grozinger setzte nach einer Ecke einen Kopfball über die Latte (8.). Die Bregtäler spielte eine sehr gute erste Hälfte, waren bissiger in den Zweikämpfen und hatten Pech mit einem Lattentreffer von Dennis Glaser. Nach einem Freistoß an den Pfosten durch Alexander Hagner aus 20 Meter bugsierte indes Lukas Opiela den Abpraller unglücklich zum 0:1 ins eigene Netz (27.).