Der vor zwei Jahren gegründete Fußball-Verein könnte am Sonntag in die Kreisliga A aufsteigen. Wir haben mit Vorstand Max Götz gesprochen.

Die Ausgangslage ist klar: Holt der FC Redfield Albstadt am Sonntag (15 Uhr) beim Spitzenspiel in Onstmettingen mindestes einen Punkt, ist die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga A perfekt.

Max Götz, 1. Vorstand und Spieler, war vor zwei Jahren entscheidend an der Gründung des Vereins beteiligt. Nun könnte schon nach kurzer Zeit ein großer Tag auf den FCR warten. Götz sagt: „Die Stimmung ist überragend. So etwas kann man nicht alle Tage erreichen. Neben dem Vereinsleben, welches wir etabliert haben, wäre der Aufstieg nun sportlich die Kirsche auf der Torte.“

Dass es dabei ausgerechnet gegen den ärgsten Verfolger geht, macht die Sache nur noch reizvoller. Denn klar ist: Siegt der von André Eckstein trainierte FC Onstmettingen am Sonntag, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Zwar hätte Redfield auch dann noch drei Punkte Vorsprung – eine weitere Niederlage am letzten Spieltag gegen die Zweitvertretung aus Bitz dürfte man sich aber nicht erlauben. „Die Ausgangslage motiviert uns zusätzlich. Wir haben eine hohe Motivation, es in Onstmettingen klar zu machen“, so Götz.

Das Hinspiel fand kurioserweise am 1. Spieltag der Saison statt. Der FCO entführte beim 2:1 die drei Punkte und vermieste Redfield den Saisonstart. In der Folge kam die Mannschaft aber richtig ins Rollen. Ob Götz überrascht von den starken Leistungen ist? „Ganz ehrlich: Vor der letzten Saison hatten wir ein wenig eine große Klappe und haben reichlich Lehrgeld bezahlt. So haben wir uns dieses Mal bewusst im Hintergrund gehalten. Intern war der Aufstieg aber das klare Ziel.“

Ein historischer Moment?

Dieser soll wie angesprochen am Sonntag perfekt gemacht werden – und auch die Planungen für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren. „Gespräche mit den Trainern und Spielern haben schon stattgefunden. In der Kreisliga A wird es natürlich etwa anderes. Jetzt liegt der volle Fokus aber erstmal auf der Meisterschaft“, bekräftigt Götz. Die Zuschauer dürfen sich am Sonntag mit Sicherheit eine emotionale Partie gefasst machen. Für Redfield könnte es ein historischer Moment in der jungen Vereinsgeschichte werden.