Topspiel in der Verbandsliga: Das erwartet Trainer Sascha Schröder beim Duell SC Lahr gegen FC Teningen

Der SC Lahr misst sich am Samstag als engster Verfolger mit Spitzenreiter Teningen. Keine Partie, wie jede andere, wie auch Trainer Sascha Schröder betont.
Verbandsliga: SC Lahr - FC Teningen (Samstag, 14.30 Uhr). Wer auf fussball.de voller Vorfreude auf das Spiel am Samstag schonmal die Statistiken der Duelle zwischen Lahr und Teningen durchstöbern möchte, der bekommt einen Vorgeschmack darauf, was für eine Partie da am Samstagnachmittag angepfiffen wird. Die Überschrift des KI-generierten Vorberichts ist kurz und knapp „Giganten-Duell“.