Topspiel in der Verbandsliga: Das erwartet Trainer Sascha Schröder beim Duell SC Lahr gegen FC Teningen

Der SC Lahr misst sich am Samstag als engster Verfolger mit Spitzenreiter Teningen. Keine Partie, wie jede andere, wie auch Trainer Sascha Schröder betont.

Verbandsliga: SC Lahr - FC Teningen (Samstag, 14.30 Uhr). Wer auf fussball.de voller Vorfreude auf das Spiel am Samstag schonmal die Statistiken der Duelle zwischen Lahr und Teningen durchstöbern möchte, der bekommt einen Vorgeschmack darauf, was für eine Partie da am Samstagnachmittag angepfiffen wird. Die Überschrift des KI-generierten Vorberichts ist kurz und knapp „Giganten-Duell“.

Diese Wortwahl scheint mit Blick auf die Spielklasse vielleicht etwas hoch gegriffen, doch die beiden besten Teams der Verbandsliga stehen sich definitiv gegenüber. Der SC Lahr fordert als Tabellenzweiter den Primus aus Teningen. Drei Punkte Rückstand gilt es für die Dammenmühlen-Kicker noch aufzuholen, um den Platz an der Sonne einzunehmen und damit den Aufstiegsrang inne zu haben.

Schon am Samstagabend könnte der SCL Tabellenführer sein. Dafür bräuchte es bei einer um acht Treffern schlechteren Tordifferenz aber schon einen Kantersieg. Da beide Mannschaften seit Wochen in Topform in der Liga vorangehen, ist eher mit einem engen Duell zu rechnen.

Konstantin Fries trainiert wieder voll mit

Gegen Hausen saß SCL-Kapitän Konstantin Fries über die volle Spielzeit auf der Bank. Sascha Schröder kann allerdings vor dem Topspiel Entwarnung geben. „Wir hätten Koni auch schon gegen Hausen bringen können, aber der Spielstand hat es nicht hergegeben. Jetzt hat er gut trainiert und wenn er fit ist, werden wir auch auf ihn bauen. Dennis Häußermann kann auch wieder zum Einsatz kommen. Für wie viele Minuten ist aber noch nicht klar“, so Schröder im Gespräch mit unserer Redaktion zur Personallage.

Die Anspannung war am Donnerstagabend noch nicht so intensiv. Aber sie wird kommen, wie Schröder vermutet. „Bei den Spielern war im Training schon zu merken, dass da keine Alltagspartie auf uns zukommt. Aufgrund der Konstellation ist es etwas anderes. Beide Teams haben sich diesen Rahmen verdient. Wir freuen uns drauf“, hält er fest. „Einen Außenseiter und einen Favoriten gibt es nicht. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe. Ich könnte mir vorstellen, dass derjenige, der zu früh ins Risiko geht, am Ende verliert. Es wird wohl viel von Taktik geprägt und kein Hurra-Fußball zu sehen sein“, so der Lahrer Trainer.

Schröder hat zum Sportlichen Leiter der Teninger, Kevin Kreuzer, einen besonderen Draht. Beide kennen sich noch aus ihrer gemeinsamen Zeit beim Bahlinger SC.

Parkplatzsituation

Zum Spitzenspiel der Verbandsliga erwartet der SC Lahr zahlreiche Zuschauer an der Dammenmühle. Die Parkmöglichkeiten direkt am Stadion sind allerdings begrenzt. „Wegen der begrenzten Zahl an Stellplätzen am Stadion an der Dammenmühle, wo zuvor noch Jugendspiele stattfinden, bittet der SC Lahr die Fußballfans auf die bekannten Alternativen auszuweichen, etwa den Parkplatz beim Hockeyspielfeld und die Sulzberghalle“, teilt der Verein deshalb mit.