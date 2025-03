Schon die ganze Saison über liefern sich die beiden Ex-Bezirksligisten TSV Laufen/Eyach und FV Rot-Weiß Ebingen in der Kreisliga A4 ein enges Rennen um die Rückkehr ins Bezirks-Oberhaus. Beide Teams sind punktgleich; die Rot-Weißen haben dank der um acht Treffer besseren Tordifferenz den „Platz an der Sonne“ inne.

Nach dem das Hinspiel 1:1-Unentschieden endete, kommt es nun am Donnerstag um 19 Uhr auf dem Sportgelände in Laufen zum mit Spannung erwarteten Rückspiel.

Beiden Teams ist ein guter Start in die zweite Saisonhälfte gelungen. Laufen feierte zum Auftakt zwei klare Siege: 3:0 im Nachholspiel bei der SGM Meßstetten/Tieringen und am vergangenen Wochenende ein 5:0 gegen den TSV Straßberg II.

„Mit den zwei Erfolgen zum Start sind wir ergebnistechnisch natürlich sehr zufrieden“, sagt Laufens Spielertrainer Nico Heckendorf. „Nichtsdestotrotz haben haben wir leistungstechnisch noch deutlich Luft nach oben.“ Der Laufener Übungsleiter weiß, dass nun ein ganz anderes Kaliber auf sein Team zukommt. Er kennt die Stärken des Gegners genau. „Ebingen hat den Kader im Vergleich zur Vorsaison noch einmal deutlich verstärkt. Das ist eine technisch gute Mannschaft, die in vielen Teilen schon lange zusammenspielt. Da erwarte ich ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe. Für uns wird es wichtig sein, dass wir uns auf uns selbst fokussieren und unsere Stärken auf den Platz bringen“, sagt Heckendorf, der zwar personell nicht aus den Vollen schöpfen kann, aber eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken will.

Gut gerüstet präsentieren sich aber auch die Rot-Weißen. Das Team von Trainer Spataro ist am vergangenen Wochenende mit einem 7:1-Kantersieg beim TSV Harthausen/Scher II in die zweite Saisonhälfte eingestiegen. „Das war ein souveräner Sieg, der sogar noch hätte höher ausfallen können“, war Spataro zufrieden. „Wir haben eine super Vorbereitung hingelegt; alle sind fit und freuen sich auf das Spiel.“ Der 33-Jährige weiß aber auch, dass die Partie kein Selbstläufer wird für sein Team. „Laufen wird uns auf die Probe stellen will und dafür alles in die Waagschale werfen wird. Aber wir sind vorbereitet und haben Bock“, zeigt sich Spataro optimistisch.

Vorentscheidung möglich?

In der Frage, ob dem Spiel ein vorentscheidender Charakter im Titelrennen zukommt, sind sich die beiden Trainer einig. „Ich denke nicht, dass der Ausgang der Partie eine Vorentscheidung sein wird. Dafür dauert die Saison noch zu lange“, sagt Heckendorf. Und auch für Spataro ist es „ein verdammt wichtiges Spiel, das den Sieger beflügeln wird. Aber es wird noch ein langer Weg zur Meisterschaft.“