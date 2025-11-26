Topspiel in der Europa League: Gegen Pilsen will der SC Freiburg „einen weiteren Schritt gehen“

Im Duell zweier in der Europa League noch ungeschlagener Teams kann der SC Freiburg wichtige Punkte sammeln. Im kalten Pilsen wartet jedoch ein schwerer Gegner.
Wohlfühlzone Europa League? Schaut man auf die bisherigen Ergebnisse des SC Freiburg in dieser Saison, könnte man durchaus zu diesem Schluss kommen. Drei Siege und ein Remis stehen bisher im Europapokal zu Buche, die Konsequenz ist Platz zwei in der Gruppenphase. Mit dem Auswärtsspiel bei Viktoria Pilsen wartet nun am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) die nächste – und womöglich bislang schwerste – Aufgabe auf den SC Freiburg.